Спецоперация 02 декабря 2022, 08:54 Войска России начали штурм населенного пункта Водяное в ДНР РИА «Новости»: российские военные штурмуют позиции ВСУ в Водяном на авдеевском направлении РИА «Новости»

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Войска России начали штурм позиций вооруженных сил Украины в населенном пункте Водяное на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА «Новости».

Подразделение «Шторм» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии и корректировки оператора БПЛА ведет наступательные действия. Артиллерия сбрасывает снаряды на противника при помощи беспилотника и ведет штурм личным составом.

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Противник покидает занятые позиции из-за потерь и давления со стороны русских войск. Информационное агентство опубликовало у себя в Telegram-канале соответствующие кадры.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продолжают продвижение в республике. Он сказал, что военные продвигаются в направлении Авдеевки.

Он также напомнил, что 1 декабря Россия освободила от украинских боевиков Курдюмовку. При освобождении населенного пункта Андреевка уничтожили 40 солдат ВСУ.