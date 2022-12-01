Важное 01 декабря 2022, 21:25 Союзные войска сжимают кольцо вокруг Авдеевки, заявил Пушилин Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил к Авдеевке РИА «Новости»

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Союзные силы продолжают продвижение в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, военные надвигаются в направлении Авдеевки.

Врио главы республики рассказал, что украинские военные стараются нанести городам ДНР максимальный урон. Под их огнем постоянно находятся Донецк, Макеевка, Горловка и другие населенные пункты.

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«Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведут обстрел по жилым районам Донецка», — рассказал Пушилин.

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Он добавил, что союзные силы делают все возможное, чтобы отодвинуть противника и лишить его возможности обстреливать республику.

По словам Пушилина, военные достигли определенных успехов и на Марьинском, и на Артемовском направлениях. На Угледарском направлении удалось отразить попытки наступления украинских военнослужащих. Пушилин напомнил, что 1 декабря Россия освободила от ВСУ Курдюмовку. При освобождении населенного пункта Андреевка уничтожили 40 украинских солдат.