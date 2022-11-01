Войска России массированным ударом нарушили работу военно-промышленного комплекса Украины | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 15:02 Войска России массированным ударом нарушили работу военно-промышленного комплекса Украины Минобороны России: управлению группировками ВСУ нанесли существенный урон РИА "Новости"

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Российские войска массированным ударом нарушили производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

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Также войска поразили восемь пунктов управления Вооруженными силами Украины в районах города Николаев, населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики, Купянск, Степовая, Новоселовка, Ивановка и Голубовка Харьковской области, Березнеговатое Николаевской области и Андреевка Херсонской области.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, места раздачи гуманитарной помощи и точки эвакуации. Он добавил, что войска России эффективно снижают военный потенциал Украины.