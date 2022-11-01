Шойгу заявил о продолжающихся обстрелах ВСУ Запорожской АЭС | 360°

Важное 01 ноября 2022, 13:33 Шойгу заявил о продолжающихся обстрелах ВСУ Запорожской АЭС Глава Минобороны Шойгу заявил о продолжающихся обстрелах ВСУ Запорожской АЭС РИА "Новости"

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Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, места раздачи гуманитарной помощи и точки эвакуации. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом написал ТАСС.

Он также рассказал, что ВС России эффективно снижают военный потенциал Украины. Российские военные поражают критическую инфраструктуру противника.

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Также он высказался и об окончании частичной мобилизации. По его словам, 87 из 300 тысяч резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации, отправлены в районы боевых действий. При этом Шойгу подчеркнул, что поступающих на военную службу срочников не будут отправлять в зону спецоперации на Украине.

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Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о завершении частичной мобилизации. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал 1 ноября о том, что российский лидер посоветовался с юристами о необходимости подписания указа о завершении частичной мобилизации. Оказалось, что такой документ не нужен.