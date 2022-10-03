Войска РФ заняли оборонительный рубеж и наносят поражение противнику в районе Золотой Балки и Александровки | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

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Viber Войска РФ заняли оборонительный рубеж и наносят поражение противнику в районе Золотой Балки и Александровки Минобороны РФ: идут сражения с ВСУ в районах Золотая Балка и Александровка

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Российские подразделения в районе Золотой Балки и Александровки в Донбассе заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — рассказал на брифинге официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

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Потери украинских военных в этом районе составили около 130 человек и 23 единицы военной техники.

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Ранее Игорь Конашенков сообщил, что российские Воздушно-космические силы высокоточным ракетным ударом уничтожили свыше 35 сотрудников Службы безопасности Украины в Днепропетровске. Среди ликвидированных оказались иностранные советники.

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