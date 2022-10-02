ВКС России уничтожили свыше 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 17:11 Поделиться Telegram

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Viber ВКС России уничтожили свыше 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске РИА «Новости»

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Российские Воздушно-космические силы высокоточным ракетным ударом уничтожили свыше 35 сотрудников Службы безопасности Украины в Днепропетровске. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В Минобороны уточнили, что среди ликвидированных оказались иностранные советники.

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«В результате удара по зданию СБУ в Днепропетровске уничтожены свыше 35 сотрудников СБУ, еще 40 сотрудников числятся без вести пропавшими», — отметили в ведомстве.

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении, однако ВС РФ сорвали ее, уничтожив 43 танка ВСУ и свыше 400 националистов.

В ДНР, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях российские военные успешно атаковали семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских боевиков.

Авиация ВКС РФ ударила по подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 200 человек живой силы противника.

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