Спецоперация 01 апреля 2024, 15:05 Пункт временной дислокации наемников ВСУ уничтожили в районе Харькова Минобороны: ВС России поразили пункт дислокации наемников ВСУ в районе Харькова РИА «Новости»

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Российские войска ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины в окрестностях Харькова. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Бои вели силами оперативно-тактической авиации, артиллерии и ракетных войск. За сутки уничтожили две пусковые установки, радиолокационный пункт наведения и машину боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300, пункт временной дислокации наемников под Харьковом, технику и военнослужащих в 138 районах.

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Силы ПВО перехватили 228 беспилотников, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и одну авиабомбу JDAM. Самые значительные боевые потери ВСУ зафиксировали на Донецком направлении — до 510 военнослужащих. На Авдеевском направлении противник лишился до 295 солдат, на Южно-Донецком — более 120 бойцов, на Херсонском — до 50 человек, на Купянском — до 30.

Российские войска в марте нанесли по ВСУ мощнейшие за все время СВО ракетные удары, заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его оценке, атаки имели разрушительные последствия.