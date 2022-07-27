Военный эксперт призвал создать аналог израильского ПРО для отражения ударов HIMARS

Украинские войска стали использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS. России для отражения этих ударов следует создать специальный комплекс противоракетной обороны наподобие израильского «Железного купола», заявил РИА «Новости» военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«С учетом опыта специальной военной операции заказчик может посчитать целесообразным заказать разработку нового специализированного зенитного ракетного комплекса типа израильского „Железного купола“, но с более высокими тактико-техническими характеристиками», — сказал он.

Сейчас эти задачи выполняют российские комплексы ПВО «Бук-М3» и «Тор-М2», однако требуется специализированная система ПРО. Такой комплекс должен быстро выпускать недорогие зенитные ракеты, иметь больше целевых каналов, чтобы сопровождать и обстреливать объекты, и быстрее проходить путь от обнаружения до поражения цели.

Игорь Коротченко предложил взять за основу автономный боевой модуль «Тор-М2» и сделать специализированный высокомобильный комплекс войсковой ПВО.