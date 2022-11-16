Спецоперация 16 ноября 2022, 07:49 Военный эксперт объяснил масштабный ракетный удар по Украине Военный эксперт Шурыгин: удары по Украине демонстрируют грамотную тактику Пресс-служба Минобороны

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Масштабный ракетный удар по Украине, нанесенный 15 ноября, демонстрирует грамотную военную тактику и «не связан с политическими мотивами». Таким мнением поделился военный эксперт Владислав Шурыгин с «Московским комсомольцем».

По словам специалиста, удары должны носить — и носят — цикличный характер. Они призваны затруднить переброску украинской армии и доставку техники с Запада на передовую.

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«После серии ударов обычно следует доразведка целей, потом выяснение, какие цели были уничтожены окончательно, какие противник может попытаться восстановить и соответственно, какие еще надо уничтожать», — пояснил Шурыгин.

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Как правило, на это уходит до двух недель, добавил он. За это время противник может восстановить вою инфраструктуру и возобновить ее работу. Заново запущенный объект становится особенно уязвимым, поскольку еще не смонтированное оборудование уничтожить проще. Таким образом, удары с оттяжкой — «нормальная тактика», которая свидетельствует лишь о том, что в планах — наращивать их.

Глава Минэнерго России Герман Галущенко ранее заявил, что 15 ноября Россия нанесла самый мощный с начала спецоперации удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры.