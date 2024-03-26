Спецоперация 26 марта 2024, 21:52 Военных ВСУ уличили в отравлении питьевой воды Сержант Григорян: ВСУ травили питьевую воду перед приходом российских солдат РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины специально отравляли питьевую воду, которая предназначалась российским военным. Об этом рассказал боец СВО, сержант Рудольф Григорян, его процитировал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

«Слух такой ходил: на территории Украины в любой области, с которой бы ни заходили российские войска, происходило отравление воды», — отметил он.

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По словам Григоряна, из-за этого подвоз «гуманитарки» организовывали с российских территорий, в том числе с полуострова Крым.

Сержант Григорян попал под обстрел с самолета ВСУ, когда выполнял свои обязанности по обеспечению водой сослуживцев. В результате атаки он получил ранение и попал в госпиталь. За участие в боевых действиях Григоряна наградили медалью «За отвагу».

Ранее сообщалось, что иностранные наемники стали реже участвовать в боевых действиях на Украине, ведь ВС России не оставили шансов на выживание.