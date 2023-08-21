Спецоперация 21 августа 2023, 23:32 Военные ВСУ рассказали, как учатся тактике боя в популярной игре World of Tanks NYT: украинские военнослужащие обучаются тактике боя в игре World of Tanks РИА «Новости»

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Военнослужащие украинской армии учатся вести боевые действия с помощью игры World of Tanks. Основной акцент направлен на командную работу, сообщил боец ВСУ газете The New York Times.

Солдаты используют в игре те же маневры, что и в реальной жизни. При этом самые преданные поклонники World of Tanks подчеркнули, что в реальных боевых действиях ставку делают на выживание, которое отличается от стратегии в игре.

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«Благодаря World of Tanks, ты учишься работать в команде и вырабатываешь тактику в игре», — сказано в материале.

Пленный военнослужащий ВСУ ранее поделился, что украинская армия неэффективно использует танки и не учитывает реальные условия боя, будто играет в World of Tanks. Украинский боец указал на нелогичное командование, приводящее к потере танков M2 Bradley и Leopard.

Еще один пленный из 65-й бригады ВСУ сообщил, что в его батальоне из 500 человек выжили только 150. Сам мужчина сдался в плен русским разведчиками 42-й дивизии 58-й армии на Ореховском направлении.