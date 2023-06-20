Спецоперация 20 июня 2023, 03:08 «Это же не World of Tanks». Украинский военный рассказал о нелогичном использовании техники командованием ВСУ Пленный боец ВСУ: украинское командование нелогично использует технику НАТО РИА «Новости»

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Украинские военные нелогично используют танки в бою, словно у них есть возможность «переиграть» события, как в компьютерной игре World of Tanks. Таким мнением поделился попавший в плен боец ВСУ. Его слова привело РИА «Новости».

«Ну, просто закидывать поле танками <…> Это же не игра World of Tanks с сохранением. Я видел нелогичное использование техники [командованием ВСУ]», — рассказал украинский военнопленный.

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Украинское командование, по словам попавшего в плен бойца, не использует имеющуюся информацию, впоследствии чего теряют танки Leopard и M2 Bradley.

Ранее украинский пленный из 65-й бригады Андрияш Ярослав рассказал, что в его батальоне из 500 человек в живых остались только 150. По словам бойца ВСУ, он сдался в плен русским разведчиками 42-й дивизии 58-й армии на Ореховском направлении у населенных пунктов Работино — Вербовое. Также украинский военнопленный рассказал, что американские БТР М113 по большей части разбиты или неисправны.