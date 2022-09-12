Военные уничтожили в Черкасской области более 10 единиц техники ВСУ | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 13:01 Поделиться Telegram

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Viber Военные уничтожили в Черкасской области более 10 единиц техники ВСУ ВКС России уничтожили в Черкасской области более 10 единиц военной техники ВСУ РИА Новости

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Воздушно-космические силы нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Черкасской области. Погибли более 30 националистов, уничтожено свыше 10 единиц техники Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

В центральной части Украины находился лагерь подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Его атаковали высокоточным оружием.

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«Уничтожены более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей», — сообщили в министерстве.

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Кроме того, российские войска разбили позиции украинского националистического формирования «Кракен»*, 113-й бригады теробороны и 93-й механизированной бригады в районе Купянска и Изюма. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ.

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