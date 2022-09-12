ВС РФ уничтожили живую силу и технику нацформирования «Кракен» в Харьковской области | 360°

Все новости

Криминал

12 сентября 2022, 14:26

Подруги из Ставрополья похитили у пенсионерок 500 тысяч рублей

Интересное

12 сентября 2022, 14:23

«АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер на собственной платформе. Цена гарантирует машине успех и популярность

Реклама

Деньги

12 сентября 2022, 14:20

Биржевые цены на газ в Европе пошли вниз

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:17

Песков заявил, что Россия не собирается отводить свои войска с территории Запорожской АЭС

Подмосковье

12 сентября 2022, 14:16

Все жилые дома Подмосковья подготовят к отопительному сезону до 15 сентября

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:13

Союзные войска взяли под контроль город Красный Лиман

Подмосковье

12 сентября 2022, 14:11

Спортсменка из Истры выиграла первенство России по лыжероллерам

Спецоперация

12 сентября 2022, 14:06

ВСУ обстреляли железнодорожный мост в Херсонской области

Важное

12 сентября 2022, 14:05

Путин назвал действия недружественных стран против России импульсивными и непредсказуемыми

Важное

12 сентября 2022, 12:46

ВС РФ уничтожили живую силу и технику нацформирования «Кракен» в Харьковской области

Минобороны: ВС России уничтожили позиции нацформирования «Кракен» в Купянске и Изюме

Читать 360tv в

Российские вооруженные силы высокоточными ракетными ударами поразили позиции  украинского националистического формирования «Кракен»* в районе Купянска и Изюма. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными ударами поражены места дислокации техники и живой силы националистического формирования „Кракен“* в районах Изюма и Купянска», — заявил он.

Реклама

Российские военные также нанесли удар по позициям 93-й механизированной и 113-й бригад территориальной обороны Украины, потери противника составляют около 250 боевиков и более 20 единиц военной техники.

Реклама

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама