ВС РФ уничтожили живую силу и технику нацформирования «Кракен» в Харьковской области | 360°

Важное 12 сентября 2022, 12:46 Поделиться Telegram

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Viber ВС РФ уничтожили живую силу и технику нацформирования «Кракен» в Харьковской области Минобороны: ВС России уничтожили позиции нацформирования «Кракен» в Купянске и Изюме РИА Новости

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Российские вооруженные силы высокоточными ракетными ударами поразили позиции украинского националистического формирования «Кракен»* в районе Купянска и Изюма. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными ударами поражены места дислокации техники и живой силы националистического формирования „Кракен“* в районах Изюма и Купянска», — заявил он.

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Российские военные также нанесли удар по позициям 93-й механизированной и 113-й бригад территориальной обороны Украины, потери противника составляют около 250 боевиков и более 20 единиц военной техники.

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* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ.

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