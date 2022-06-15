Военные сбили в ДНР американский дрон-камикадзе за 6 тысяч долларов

Бойцы Народной милиции ДНР сбили американский дрон-камикадзе Switchblade-300, который украинские боевики используют в Авдеевке. Видео атаки показали «Известия».

Барражирующие снаряды компании AeroVironment развивают максимальная скорость 160 км/ч и держатся в воздухе до 15 минут. Дрон переносится в специальном тубусе и раскладывает крылья только после выброса. По мощности взрыва этот аппарат сравним с гранатами РГД и РГД-5 — 150 грамм тротила. Стоимость одного аппарата составляет шесть тысяч долларов.

Вооруженные силы Украины запустили Switchblade-300 с коксохимического завода в Авдеевке. Они попытались с его помощью ударить по позициям Народной милиции ДНР, однако донецкие военные уже научились распознавать беспилотники — они сильно шумят и перед ударом делают дополнительные маневры из-за особенностей расположения камеры. Ни позиция, ни личный состав не пострадал.

«Увидел его, зашел в укрытие, взял автомат, сектор прикрываешь. Если он будет лететь к тебе, то ты в него попадешь с близкого расстояния», — рассказал боец с позывным Вульф.

Украина получила Switchblade-300 в составе очередного пакета военной помощи США.