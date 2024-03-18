Происшествия 18 марта 2024, 09:36 Военные сбили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов Vampire Минобороны: над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов РСЗО Vampire РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утром 18 марта над Белгородской областью ликвидировали 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщило Минобороны России.

«Около 08:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — объявила пресс-служба.

Реклама

Дежурные средства ПВО сбили в Белгородской области 10 реактивных снарядов. Военные не уточнили информацию о последствиях на земле.

В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Власти рекомендовали жителям укрыться в помещениях со сплошными стенами. Особый режим отменили спустя 40 минут.

Вооруженные силы Украины не впервые обстреляли приграничные районы реактивными снарядами Vimpire. Генерал-майор Сергей Липовой заявил, что пусковые установки разместили в Харьковской области.