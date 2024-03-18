18 марта 2024, 09:36
Военные сбили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов Vampire
Минобороны: над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов РСЗО Vampire
Утром 18 марта над Белгородской областью ликвидировали 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщило Минобороны России.
«Около 08:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — объявила пресс-служба.
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Дежурные средства ПВО сбили в Белгородской области 10 реактивных снарядов. Военные не уточнили информацию о последствиях на земле.
В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Власти рекомендовали жителям укрыться в помещениях со сплошными стенами. Особый режим отменили спустя 40 минут.
Вооруженные силы Украины не впервые обстреляли приграничные районы реактивными снарядами Vimpire. Генерал-майор Сергей Липовой заявил, что пусковые установки разместили в Харьковской области.
Ракеты
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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