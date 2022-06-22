Военные показали работу «сверхнадежного щита» в спецоперации

Тактические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» применили в спецоперации на Украине. Минобороны РФ показало их работу на видео.

«Зенитные ракетные комплексы круглосуточно продолжают обеспечивать войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника», — отметили в оборонном ведомстве.

Они задействованы в системе противовоздушной обороне и могут поражать самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники противника. На видео показана работа расчетов при выполнении одной из боевых задач. Военные выдвинулись на позицию, вычислили координаты, навели орудие и выпустили ракету.

Ранее стало известно, что зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) «Тор-М2» станет межвидовым. На Ижевском электромеханическом заводе «Купол» работают над его корабельной версией.