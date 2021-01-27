У ЗРК «Тор-М2» появится корабельный аналог

Зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) «Тор-М2» будет межвидовым. Скоро у него появится корабельный аналог. Об этом заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.

«Также мы стремимся сделать ЗРК „Тор-М2“ межвидовым, работаем над созданием комплекса корабельного базирования», — заявил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона», которое появится в январском номере. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам гендиректора «Купола», большая часть работ связана с переходом на современную элементную базу, «в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шасси».

Он заметил, что ЗРК «Тор» с 1986 года прошел три волны глубоких модернизаций, которые повысили его боевые возможности. «Купол» продолжает работу по усовершенствованию непрерывно.

«Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК», — подчеркнул Зиятдинов.

Речь идет о расширении зоны поражения целей, повышении помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, увеличении возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, а также росте всех огневых и разведывательных возможностей.

В начале января стало известно, что на вооружение Минобороны РФ в 2021 году поступят два комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», а также 18 ЗРПК «Панцирь-С».