26 декабря 2023, 15:50
ВС России за сутки уничтожили два украинских бомбардировщика Су-24 и пять ракет HIMARS
Российские системы ПВО сбили два самолета Су-24 и 24 дрона ВСУ за сутки
Российские средства ПВО за сутки ликвидировали два украинских бомбардировщика Су-24, а также 24 БПЛА и пять ракет HIMARS американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Военные сбили самолеты ВСУ около населенных пунктов Жовтень в Николаевской области и Николаевка в Днепропетровской области. ВС России уничтожили 24 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
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«Перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS», — указали в ведомстве.
На Херсонском направлении российские военнослужащие подбили САУ М109 Paladin американского производства, орудие «Гвоздика» и три автомобиля. За сутки противник потерял около 35 боевиков, отметили в пресс-службе.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВС России успешно сорвали контрнаступление ВСУ. По его словам, российские военные выполнили поставленные в 2023 году цели благодаря качественной отечественной технике, системе оборонительных укреплений и высокой боеспособности всех частей и подразделений.
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