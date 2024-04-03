Спецоперация 03 апреля 2024, 09:42 Военные ликвидировали прятавшихся под подбитым танком операторов дронов ВСУ Марочко: военные уничтожили под Купянском замаскированных операторов дронов ВСУ РИА «Новости»

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ВС России обнаружили четырех замаскированных операторов беспилотников ВСУ, которые скрывались под сгоревшим танком на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Эксперт рассказал, что боевики ВСУ вырыли под танком, подбитым у Синьковки, углубление и соорудили в нем пункт управления дронами. Марочко отметил, что на сгоревшую технику долго не обращали внимания, но позже российские военные выявили там источник излучения радиочастот управления БПЛА. Бойцы установили круглосуточное наблюдение и уничтожили противника.

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«В ночное время суток в ходе ротационных мероприятий украинские операторы дронов были уничтожены в количестве четырех военнослужащих», — добавил подполковник в отставке.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные достраивают под Купянском оборонительные сооружения. По его словам, ВСУ установили в Харьковской области минные заграждения и траншеи.