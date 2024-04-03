03 апреля 2024, 09:42
Военные ликвидировали прятавшихся под подбитым танком операторов дронов ВСУ
Марочко: военные уничтожили под Купянском замаскированных операторов дронов ВСУ
ВС России обнаружили четырех замаскированных операторов беспилотников ВСУ, которые скрывались под сгоревшим танком на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт рассказал, что боевики ВСУ вырыли под танком, подбитым у Синьковки, углубление и соорудили в нем пункт управления дронами. Марочко отметил, что на сгоревшую технику долго не обращали внимания, но позже российские военные выявили там источник излучения радиочастот управления БПЛА. Бойцы установили круглосуточное наблюдение и уничтожили противника.
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«В ночное время суток в ходе ротационных мероприятий украинские операторы дронов были уничтожены в количестве четырех военнослужащих», — добавил подполковник в отставке.
Ранее Марочко сообщил, что украинские военные достраивают под Купянском оборонительные сооружения. По его словам, ВСУ установили в Харьковской области минные заграждения и траншеи.
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