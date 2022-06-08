Минобороны показало работу экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35

Минобороны РФ показало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации на Украине.

Опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ были уничтожены в результате боевых заданий, отметили в российском ведомстве.

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими военными норвежской самоходной артиллерийской установки М109 в ходе спецоперации на Украине. На размещенных кадрах видно, как российские военнослужащие берут в прицел норвежскую самоходку, а затем наносят удары по украинской территории.

Военнослужащие ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты Украины и Донбасса от националистов. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, войска освободили значительную часть ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца. Кроме того, под контролем российских военных находятся Херсонская область, а также большая часть Запорожской области.