Военнопленный рассказал, что Украина скрывает данные о погибших | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 13:29 Военнопленный рассказал, что Украина скрывает данные о погибших Пленный: Украина считает погибших без вести пропавшими, чтобы не платить их семьям

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Украина скрывает информацию о погибших, чтобы не выплачивать компенсации их семьям. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Барлян, находящийся сейчас в Луганской Народной Республике, передало РИА «Новости».

«Меня наша бригада подала как минимум как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию. <…> Даже если ты официально похоронен, как положено, не всегда даже так можно получить денежную компенсацию. Потери большие, и денег на всех просто не хватит», — сказал он.

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По словам пленника, Украина по закону за гибель военнослужащего должна выплатить его семье 15 миллионов гривен. И то, он добавил, такие деньги на самом деле стоит ждать только за капитана или майора, а не за обычного солдата. И то гибель высокопоставленного солдата маловероятна — «такие взрослые дядьки не бегают по полям с автоматом в болоте, они где-то сидят за 50 километров на 22-й линии обороны».

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Ранее Александр Барлян заявил, что оружие НАТО уступает российскому и советскому. Он сказал, что это вечное орудие, с которым не бывает никаких проблем.