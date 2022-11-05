Украинский пленный рассказал, что оружие НАТО уступает советскому | 360°

05 ноября 2022, 17:52
Украинский пленный рассказал, что оружие НАТО уступает советскому
РИА «Новости»: вооружение НАТО имеет ряд недостатков в сравнении с советским
Оружие НАТО уступает российскому и советскому. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Барлян, находящийся сейчас в Луганской Народной Республике, передало РИА «Новости».
«Видел NLAW с севшими батареями, видел Javelin, к которым нету „мозгов“, потому что одни „мозги“ выделяются на бригаду, а самих „джавелинов“ может быть выделено 50 штук. Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», — рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады.
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Барлян отметил, что потеря пульта от комплекса Javelin грозит уголовным преследованием — это же дефицитное имущество. Даже стреляные тубусы от американских ракет нужно сдавать.
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Так что украинские боевики в основном используют старое советское вооружение. По словам пленника, это вечное орудие, с котором не бывает никаких проблем.
Ранее Александр Барлян рассказал, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери при продвижении на Харьковском направлении. Командование при этом не интересует количество жертв.
ЛНР
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