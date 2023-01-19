Спецоперация 19 января 2023, 13:02 Военкор рассказал о подземной операции ЧВК «Вагнер» Военкор Симонов сообщил о зачистке бойцами «Вагнера» шахт под Соледаром РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжили зачистку шахт под Соледаром. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Симонов.

«Уникальная операция по зачистке подземелий под Соледаром продолжается на глубине 200 метров. Эти „музыканты“ — настоящие универсальные солдаты, работают не только на земле и в воздухе, но и под землей», — написал он.

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Симонов отметил, что подразделения «Вагнера» сохранили наступательную инициативу и ведут наступление в районе населенных пунктов Парасковиевка и Красная Гора.

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Российские военные взяли Соледар под свой контроль 13 января. Министерство обороны подчеркивало, что это стало возможным благодаря четкой и слаженной работе ракетных войск, армейской и штурмовой авиации, а также регулярным ударам артиллерии.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук пояснил «360», что после освобождения Соледара перед российскими военными открылся путь на Артемовск, эта ситуация грозит крупной группировке ВСУ окружением. По его словам, у подразделений противника останутся всего два варианта — погибнуть или сдаться.