Эксклюзив 19 января 2023, 12:20 Сдаться или погибнуть. Названы варианты для ВСУ в случае освобождения Артемовска Военный эксперт Матвийчук: после взятия Артемовска ВСУ должны либо сдаться, либо погибнуть РИА «Новости»

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Крупной украинской группировке в Донбассе грозит полное окружение в случае освобождения российскими военными города Артемовска в Донецкой Народной Республике. Тогда перед боевиками появится выбор — сдаться в плен или погибнуть, сообщил «360 военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, после Соледара Артемовск остался одним из немногих населенных пунктов, которые еще позволяют украинским боевикам удерживать направление, выводящее российские войска на Краматорск.

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«Сдача или захват этой группировки — вопрос времени. Они будут должны либо сдаться, либо погибнуть», — заявил военный эксперт.

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Матвийчук отметил, что освобождение российскими войсками Клещеевки также открывает хорошие перспективы на полное окружение украинской группировки.

«Клещеевка, если не ошибаюсь, находится с правой стороны от Артемовска. Эта ситуация грозит ВСУ разрезанием всех дорог и троп, которые снабжают эту группировку. Это практически полное завершение окружения», — добавил он.

Значение освобождения Артемовска, подчеркнул Матвийчук, в том, что в этом случае устойчивость оборонительных линий ВСУ полностью нарушится.

Ранее 19 января руководитель группы «Вагнера» Евгений Пригожин объявил о взятии населенного пункта Клещеевка в пригороде Артемовска.