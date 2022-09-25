Военком Крыма назвал фейком информацию о призыве граждан одной национальности | 360°

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Военком Крыма назвал фейком информацию о призыве граждан одной национальности

Врио военкома Крыма Кутузов назвал фейком данные о призыве граждан одной национальности

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Информация о мобилизации в Крыму граждан одной национальности не соответствуют действительности. Это вбросы со стороны Украины, заявил врио военного комиссара республики Крым Евгений Кутузов. Его слова привело РИА «Новости».

В Сети появилась информация, что 90% всех повесток в рамках частичной мобилизации получили крымские татары. Как подчеркнул Кутузов, призыв проходит согласно воинско-учетным специальностям, которые требуются в войска.

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«Национальный состав призывников, получивших повестки, в пропорции примерно такой же, как и состав населения полуострова», — подчеркнул он.

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Данные о призыве граждан только одной национальности — ложные, их распространяет Украина, добавил военком. Ранее депутаты от «Единой России» и КПРФ выступили с законодательной инициативой. Они предложили выплачивать по 300 тысяч рублей мобилизованным гражданам. Документ также предусматривает ряд социальных гарантий.

Частичная мобилизация в РФ

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