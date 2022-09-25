Частичная мобилизация в России: меры поддержки, кому положена отсрочка | 360°

Общество 25 сентября 2022, 00:15 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным предложили выплачивать 300 тысяч рублей В Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных РИА "Новости"

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По 300 тысяч рублей сможет получить каждый призванный во время частичной мобилизации, если соответствующий закон примут. С этим предложением выступили депутаты от партий «Единая Россия» и КПРФ. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Законопроект также предлагает на период прохождения службы освободить мобилизованных от уплаты процентов по кредитам — как ипотечным, так и потребительским. Кроме того, им помогут покрыть расходы на оплату ЖКХ — в размере 50%.

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Помимо прочего, в пояснительной записке описаны следующие меры: выплата ежемесячных пособий для детей до трех лет, пособий беременным женам мобилизованных, освобождение от налога на имущество и компенсация 50% стоимости ОСАГО.

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В документ также внесли предложение об отсрочке некоторым категориям граждан. Не призывать предлагают являющихся единственными специалистами в сельской местности. А также граждан, кто является родителем или совершеннолетним родным братом или сестрой ребенка-инвалида и при этом единственным кормильцем в семье.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ, который освобождает студентов очных, очно-заочных отделений вузов и учащихся ссузов от призыва во время частичной мобилизации.

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