Спецоперация 21 апреля 2024, 05:06 Внедорожник с российскими военными «сбежал» от украинских FPV-дронов благодаря «Волнорезу» Система РЭБ «Волнорез» спасла российских бойцов от налета FPV-дронов ВСУ РИА «Новости»

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Внедорожник с российскими бойцами, оснащенный системой РЭБ «Волнорез», сбежал от украинских FPV-дронов. Об этом РИА «Новости» рассказал разработчик комплекса радиоэлектронной борьбы.

На группу российских бойцов совершили налет дроны-камикадзе. На внедорожнике россиян стоял «Волнорез», рассказал разработчик.

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«Все бойцы набились в один автомобиль, и буквально как только они нажали на газ, где-то через полминуты в 50 метрах от них упал дрон, потом еще один, и потом еще. Так они ехали, а FPV-дроны противника, как ни пытались, не смогли их догнать», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что солдаты могли погибнуть, ведь машина не была бронированной.

Система РЭБ «Волнорез» имеет небольшие размеры и устанавливается магнитной «липучкой» на любую технику — военную и гражданскую.

Американский YouTube-канал рассказал, почему радары ЗРК Patriot не могут засечь российские истребители Су-35. На самолетах установлена развитая система радиоэлектронной борьбы.