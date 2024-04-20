20 апреля 2024, 23:51
Стало известно, что мешает американским ЗРК Patriot засечь российские Су-35
Defense TV: Patriot трудно засечь Су-35 ВС России из-за специальных ловушек
Российские истребители Су-35 трудно заметить посредством радаров ЗРК Patriot, потому что в самолеты встроили развитую систему радиоэлектронной борьбы. Об этом заявили на YouTube-канале Defense TV.
«Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его», — отметили авторы видеоролика.
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Также авторы материала подчеркнули, что российские истребители часто специально создают ложные цели, которые сильно усложняют наведение зенитных ракет.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новые системы ПВО Patriot на Украине утилизируют. Он обратил внимание на «маниакальную одержимость НАТО», с которой блок спешит избавиться от зенитно-ракетного комплекса производства США, чтобы как можно скорее утилизировать его в зоне украинского конфликта.
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