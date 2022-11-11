Спецоперация 11 ноября 2022, 03:09 Рогов рассказал о скоплении тысяч польских наемников на Запорожском направлении Член совета ВГА Рогов: более 5 тысяч польских наемников собраны на Запорожском направлении Pxhere

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Число иностранных наемников в городе Запорожье уже перевалило за тысячу. При этом на Запорожском направлении сосредоточено множество польских наемников — не менее пяти тысяч. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с телеканалом «Звезда».

«Количество откалиброванного иностранного легиона исчисляется уже не просто в сотнях, там уже в самом городе перевалило за тысячу», — сказал Рогов.

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Речь, по его словам, идет в том числе о наемниках из Польши и Грузии.

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«На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч», — добавил Рогов в беседе с РИА «Новости».

Более 70% Запорожской области на сегодняшний день находятся под контролем России. Однако областной центр — город Запорожье — контролируют украинские военные.

Ранее, как отмечал Рогов, на Запорожском направлении забросили около семи тысяч украинских бойцов. За несколько дней до этого он отмечал, что около 13 тысяч украинских солдат прошли специальный курс обучения на Западе.

Активная переброска сил под Запорожье представляет собой, по словам Рогова, доказательство того, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается быстрее укрепить это направление. О том, чтобы оставлять нормальный запас в ВСУ, президент страны не думает.