Спецоперация 09 ноября 2022, 23:30 Рогов сообщил о переброске 7 тысяч бойцов ВСУ на Запорожское направление Член администрации Рогов: Украина забросила 7 тысяч бойцов на Запорожское направление Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Около семи тысяч бойцов ВС Украины забросили на Запорожское направление. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».

Несколько дней назад член главного совета администрации Запорожской области заявил, что около 13 тысяч украинских солдат прошли специальный курс обучения на Западе, после этого их перебросили на Запорожское направление, сообщал РИА ФАН.

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«Я бы хотел уточнить, что не все эти 13 тыс. были направлены к нам. Это та группа, которая прошла обучение и должна была пойти на формирование второго корпуса резерва во Львове, но их кинули в мясорубку в прямом смысле. Примерно пополам: половина к нам [на Запорожское направление], где-то тысяч семь ушло, а где-то тысяч шесть — на Херсонское направление», — пояснил он.

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По словам Рогова, активная переброска сил под Запорожье является доказательством того, что президент Украины Владимир Зеленский пытается быстрее укрепить данное направление. При этом он не думает оставлять нормальный запас в ВСУ.

Глава городской администрации Юрий Барбашов сегодня заявил, что наступление ВСУ на Снигиревку в Херсонской области провалилось. Украинские боевики предприняли попытки прорвать оборону на нескольких участках в Херсонской области, но безуспешно.