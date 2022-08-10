Украинские военные сознательно обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по приказу Киева, чтобы заставить Россию вывести своих военных. Такое мнение выразил член совета администрации Запорожья Владимир Рогов в интервью РИА «Новости».

Украина совершенно не задумывается о последствиях, если объект будет поврежден, считает Рогов.

«Выход из ситуации мы видим в следующем: это беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, над чем мы давно и активно работаем», — отметил собеседник.

По его словам, украинские разведчики некоторое время собирали информацию об атомной станции. После этого начались атаки дронами и реактивными системами залпового огня.

Действия ВСУ напрямую угрожают гражданам Украины и соседних государств. При этом Киев пытается все выставить таким образом, чтобы «повесить» обстрелы на военнослужащих ВС РФ.

Однако им не удается объяснить, зачем российским военным якобы понадобилось атаковать территорию, которая и так находится под их контролем. В связи с этой ситуацией Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН.