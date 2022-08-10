Власти Запорожской области обвинили Украину в умышленном обстреле АЭС
Член ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ специально обстреливают атомную станцию
Украинские военные сознательно обстреливают территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по приказу Киева, чтобы заставить Россию вывести своих военных. Такое мнение выразил член совета администрации Запорожья Владимир Рогов в интервью РИА «Новости».
Украина совершенно не задумывается о последствиях, если объект будет поврежден, считает Рогов.
«Выход из ситуации мы видим в следующем: это беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, над чем мы давно и активно работаем», — отметил собеседник.
По его словам, украинские разведчики некоторое время собирали информацию об атомной станции. После этого начались атаки дронами и реактивными системами залпового огня.
Действия ВСУ напрямую угрожают гражданам Украины и соседних государств. При этом Киев пытается все выставить таким образом, чтобы «повесить» обстрелы на военнослужащих ВС РФ.
Однако им не удается объяснить, зачем российским военным якобы понадобилось атаковать территорию, которая и так находится под их контролем. В связи с этой ситуацией Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН.