Власти Запорожской области объявили об отсутствии планов переселять население | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 12:07 Власти Запорожской области объявили об отсутствии планов переселять население Власти Запорожской области сообщили об отсутствии причин для перемещения населения РИА "Новости"

Читать 360tv в

Нынешняя обстановка в Запорожской области является стабильной, оснований для временного перемещения населения нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«На данный момент обстановка стабильная. Для эвакуации населения Запорожской области причин нет», — заявили в администрации.

Реклама

Президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской народных республиках.

Реклама

Накануне стало известно, что украинские националисты обстреляли Энергодар. Один из гражданских объектов получил повреждения, сообщал руководитель администрации города Александр Волга. Глава города пообещал, что власти в максимально короткие сроки восстановят поврежденную боевиками инфраструктуру, писал RT.

Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов уточнял, что снаряды ВСУ попали в гостиницу в центре Энергодара. Украинские военные вели обстрел с противоположной стороны Днепра.