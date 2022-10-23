ВСУ ударили по гостинице в Энергодаре | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 11:20 ВСУ ударили по гостинице в Энергодаре Член ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ нанесли три удара по гостинице Telegram-канал глава городской администрации Александр Волга

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Энергодар, повреждения получил гражданский объект. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Волга в своем Telegram-канале.

«Воскресное утро началось с обстрела Энергодара. Пострадал гражданский объект», — написал он.

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Волга сообщил, что жертв нет и пообещал восстановить и отстроить заново все разрушенное украинскими националистами.

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Глава администрации также попросил граждан, ради их безопасности, не отправлять фото и видео последствий ударов в сомнительные чаты и Telegram-каналы.

О том, что три удара пришлись по гостинице и один по въезду в город, сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, обстрел вели с противоположной стороны Днепра.

За сутки боевики ВСУ нанесли по городу и окрестностям свыше 40 ударов.

Ранее Владимир Рогов рассказал, что в Энергодаре восстановили разрушенный украинцами мост. По нему уже пустили автотранспорт.

Еще в ночь с 18 на 19 октября ВСУ нанесли удар по зданию администрации Энергодара. Использовалась натовская реактивная система залпового огня HIMARS. Верхние этажи здания превратились в руины.