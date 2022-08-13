Власти Запорожской области назвали фейком информацию о «срочной эвакуации»

Информация о «срочной эвакуации» из Энергодара и его окрестностей — это очередной фейк украинского режима, в регионе все спокойно, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

Украинские СМИ публикуют информацию о якобы массовом бегстве людей из Энергодара и прилегающих районов, подкрепляя к новости видео с колонной автомобилей. Рогов заявил, что это очередной фейк киевских властей.

«Данное видео разгоняется в сети с целью оказания информационно-психологического давления на жителей освобожденной территории Запорожской области. На выезде из города и окрестностей совершенно спокойная обстановка, несмотря на очередную провокацию с украинской стороны», — написал представитель ВГА Запорожской области.

Он заявил, что такая тактика присуща англосаксам — согнать население со своей земли запугиванием.

В субботу ВСУ вновь обстреляли Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Украинские войска с начала спецоперации неоднократно обстреливали территорию АЭС, удары участились после 5 августа.