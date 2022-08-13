Украинские военные обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС

ВСУ еще раз обстреляли Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

«Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков [президента Украины] Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилеты в районе побережья Днепра и ЗАЭС», — заявил он.

Запорожская АЭС и Энергодар находятся на левом берегу Днепра. Первая является самой крупной и мощной атомной электростанцией в Европе. Она оснащена шестью энергоблоками.

С марта ЗАЭС контролируют российские военные. В МИД уточнили, что эту меру ВС РФ предприняли, что избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.

По данным Минобороны, украинские войска с начала спецоперации неоднократно обстреливали территорию АЭС. Подобные случаи участились после 5 августа.