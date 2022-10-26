Власти Запорожья сообщили о перегруппировке ВСУ с перспективой атаки на Васильевку | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 09:07 Власти Запорожья сообщили о перегруппировке ВСУ с перспективой атаки на Васильевку Член ГСА Рогов заявил о масштабной перегруппировке сил ВСУ на Запорожском направлении РИА "Новости"

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Перегруппировка большого количества украинских войск с перспективой атаки на населенные пункты Васильевка и Пологи зафиксирована на Запорожском направлении. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире программы «Соловьев Live».

«Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли», — подчеркнул Рогов.

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Он обратил внимание, что сейчас происходит перегруппировка большого количества соединений. Украинские войска перебросили свои силы с Харьковского направления в Днепропетровск. Значительную часть ВСУ отправили на Херсонское и Запорожское направления, которые Рогов назвал наиболее горячими.

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По его словам, усиление позиций и активная переброска сил говорят о подготовке к наступлению.

Ранее власти Запорожской области объявили об отсутствии планов переселять население. В пресс-службе администрации региона отметили, что обстановка в области стабильная.