МИД предупредил о риске техногенной катастрофы из-за обстрелов АЭС Украиной

Украинские власти провоцируют наступление техногенной катастрофы, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Так он прокомментировал обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Трансляцию брифинга провели в Rutube-канале министерства.

По словам Нечаева, власти Украины нарушают резолюцию и решения генеральной конференции МАГАТЭ.

«Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает», — отметил замдиректора ДИП МИД.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предостерегла Украину от провокаций, связанных с Запорожской АЭС. По ее словам, такие действия могут обернуться ядерной аварией на станции.