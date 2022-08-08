Песков призвал Зеленского не спрашивать РФ о референдумах на освобожденных территориях Украины

Проведение референдумов о вступлении освобожденных территорий Украины в состав России — стремления местных жителей. Поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому не пристало спрашивать представителей РФ о грядущих мероприятиях. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«Дело в том, что это планы у жителей регионов. Это же не мы проводим референдум», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос о недавних словах Зеленского. Накануне тот заявил, что проведение референдумов на этих территориях о присоединении к РФ будет означать конец переговоров с Россией.

По мнению Пескова, необходимо выяснить, кому именно предназначались слова Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что граждане и правительство РФ в данном контексте являются неверным адресатом.

«Нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране», — заявил он.

Ранее блогер Аксинья Гурьянова заявила, что Зеленский может использовать референдумы о вступлении освобожденных территорий Украины в состав России как повод для отказа от мирных переговоров.