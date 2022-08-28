Власти Запорожья подготовили план эвакуации на случай аварии на АЭС

Власти Запорожской области подготовили план эвакуации населения на случай аварии на ЗАЭС. Об этом РИА «Новости» сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

В регионе готовы к любому развитию событий вокруг атомной электростанции. Балицкий подчеркнул, что в данный момент Запрожская АЭС работает в обычном режиме и уровень радиации в норме.

«Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости», — пояснил глава ВГА.

Он напомнил, что с середины июля ВСУ обстреливают территорию ЗАЭС почти каждый день. При обстреле района ТЭС уже погибли два мирных жителя.

«Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара», — добавил Евгений Балицкий.

В пятницу, 26 августа, украинские боевики ударили по территории Запорожской АЭС трижды, и снаряды разорвались всего в 30 метрах от ядерного хранилища.