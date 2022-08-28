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    28 августа 2022, 07:12

    Власти Запорожья подготовили план эвакуации на случай аварии на АЭС

    Оксана Кириллова

    Власти Запорожской области подготовили план эвакуации населения на случай аварии на ЗАЭС. Об этом РИА «Новости» сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

    Власти Запорожья подготовили план эвакуации на случай аварии на АЭС

    В регионе готовы к любому развитию событий вокруг атомной электростанции. Балицкий подчеркнул, что в данный момент Запрожская АЭС работает в обычном режиме и уровень радиации в норме.

    «Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости», — пояснил глава ВГА.

    Он напомнил, что с середины июля ВСУ обстреливают территорию ЗАЭС почти каждый день. При обстреле района ТЭС уже погибли два мирных жителя.

    «Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара», — добавил Евгений Балицкий.

    В пятницу, 26 августа, украинские боевики ударили по территории Запорожской АЭС трижды, и снаряды разорвались всего в 30 метрах от ядерного хранилища.