Предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о создании демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС не может быть воплощено в жизнь, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, такая идея безответственна.

«Это исключено. Это безответственное заявление», — сказал Рогов в комментарии РИА «Новости».

По его словам, с такой инициативой мог выступить человек, который либо не понимает рисков, либо, наоборот, специально подталкивает ЗАЭС к трагедии и катастрофическим последствиям. Рогов добавил, что заявление Гутерриша ставит под вопрос уровень его компетенции.

Член ВГА добавил, что самым конструктивным решением по ЗАЭС стал бы режим тишины, за нарушение которого следовали бы жесткие санкции силового и экономического характера.

«Как только этот режим будет введен и боевики Зеленского будут осознавать всю тяжесть последствий, то никаких проблем на атомной станции и вокруг нее не будет по определению», — подчеркнул Рогов.

Ранее он сообщил в своем Telegram, что ВСУ могут нанести удары по сухому хранилищу отходов ядерного топлива, системе охлаждения энергоблоков. Помимо этого, не исключена внутренняя диверсия на Запорожской АЭС.

В Минобороны РФ также заявляли, что Украина планирует устроить масштабную провокацию на ЗАЭС во время визита Гутерриша на Украину, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.