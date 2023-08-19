Происшествия 19 августа 2023, 22:49 ВСУ перешли на регулярные атаки Запорожской АЭС Карчаа: ВСУ совершают в сутки до 10 попыток атаковать дронами Запорожскую АЭС РИА «Новости»

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В сутки Вооруженные силы Украины предпринимают не меньше 10 попыток атаковать Запорожскую АЭС при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Как регистрируют специалисты, при помощи беспилотных летательных аппаратов ВСУ совершают в день минимум до 10 попыток добраться до Запорожской АЭС», — сказал Карчаа.

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По его словам, украинские боевики ведут постоянные обстрелы с целью выявить уязвимости в защите станции. Карчаа заверил, что сами энергоблоки надежно защитили.

Ударный беспилотник ВСУ, который перехватили в Энергодаре, пытался атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС 9 августа. В ходе анализа выяснилось, что дрон двигался целенаправленно на хранилище отработанного ядерного топлива.