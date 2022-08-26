Энергоатом сообщил, что все блоки Запорожской АЭС отключены от энергосистемы Украины

Все энергоблоки Запорожской АЭС по состоянию на 09:00 26 августа остаются отключенными от украинских энергосетей. Об этом написал РБК со ссылкой на информацию Энергоатома.

«Собственные нужды станции в электропитании сейчас обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины», — указано в сообщении.

Линия выдачи мощности АЭС восстановлена, идет подготовка к подключению двух энергоблоков к сети, добавили в компании.

В ближайшие дни на территорию Запорожской АЭС прибудет миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). О подготовке к визиту сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он констатировал, что почти ежедневно на или около ЗАЭС происходит новый инцидент, так что агентство «не может больше терять время». Гросси планирует лично возглавить миссию.

Украинская сторона заявила, что 25 августа АЭС временно утратила подключение к последней действующей внешней линии электропередачи 750 киловатт. Два реактора стали питаться от внешней сети. Власти Запорожской области назвали сообщение о полном отключении станции от энергосети «чушью».

В последние дни ВСУ усилили обстрелы ЗАЭС.