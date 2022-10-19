Союзные войска купировали попытки ВСУ прорваться на Херсонском направлении | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 20:17 Союзные войска купировали попытки ВСУ прорваться на Херсонском направлении Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов сказал, что региону ничего не грозит РИА «Новости»

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На данный момент Херсонской области ничего не угрожает. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он сообщил о ситуации в области в интервью РИА «Новости».

По его словам, защитники Херсонской области со стороны России отбили все попытки атак, предпринятых ВСУ.

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«У них резкого прорыва уже быть не может, попытки все их купированы», — сказал Стремоусов.

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Он отметил, что ситуация в зоне соприкосновения конфликтующих сторон в регионе находится под контролем. Стремоусов сказал, что за последнее время линия обороны союзных сил не сдвинулась ни на сантиметр.

Также замглавы администрации региона оценил влияние введенного в области военного положения на обстановку в регионе. По его словам, такая мера упростит решение ряда вооруженных вопросов в этой зоне спецоперации России на линии соприкосновения с ВСУ.

Кроме того, Стремоусов анонсировал дальнейший формат взаимодействия союзных сил с объектом денацификации. По его словам, больше не будет разговоров с источником унижений русскоязычного населения Украины.