Спецоперация 11 февраля 2024, 17:28 Власти Украины подтвердили факт падения духа в рядах ВСУ Секретарь СНБО Данилов признал тяжелое положение и падение духа бойцов ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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ВСУ столкнулись с большими проблемами, ситуация на поле боя остается «очень сложной». Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщил португальский телеканал RTP.

«Ситуация на линии фронта очень сложная», — признался чиновник.

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Данилов добавил, что в рядах украинской армии наблюдается деморализация. ВСУ также испытывают острую нехватку западного оружия и боеприпасов, указал он.

«Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение», — отметил секретарь СНБО.

Ранее тяжелейший кризис в украинской армии подтвердил и немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. По его словам, ВСУ испытывают срочную необходимость в пополнении состава и поставках боеприпасов. Репортер добавил, что преимущество в конфликте остается за Россией.