Власти Украины назвали условие перехода ВСУ в контрнаступление

ВСУ не хватает систем ПВО и бронированных машин, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, комментируя возможность осуществить контрнаступление.

По его словам, ВС РФ до сих пор превосходит ВСУ по количеству пехоты, бронетехники и артиллерии. Арестович надеется на поставки необходимого вооружения из-за рубежа.

«Как только это произойдет — замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению», — поделился он в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожья. В регионах действуют военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль.

Ранее Арестович заявил, что ВСУ обстреляли Луганск из полученных от США РСЗО HIMARS.