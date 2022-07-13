Арестович: ВСУ обстреляли Луганск из американских HIMARS

ВСУ обстреляли столицу ЛНР Луганск из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Его слова передали в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Таким образом, Арестович подтвердил факт обстрела Луганска со стороны ВСУ. Он заявил, что в результате обстрела пострадали воинская часть и склад боеприпасов.

ВСУ открыли огонь по Луганску поздним вечером 12 июля. Об этом сообщил RT. По данным республиканской Народной милиции, до конечной цели долетела лишь малая часть ракет. Также некоторые населенные пункты пострадали из-за крушения сбитых боеприпасов.

Официальный представитель ведомства Андрей Марочко заявил, что ВСУ обстреляли часть систем ПВО в Луганске, которые обеспечивают безопасность города.

«Несмотря на то, что несколько украинских ракет достигло цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», — сообщил он.