Власти Днепропетровской области сообщили об ударах по объектам инфраструктуры | 360°

Мир 20 октября 2022, 08:33 Власти Днепропетровской области сообщили об ударах по объектам инфраструктуры Глава Днепропетровской ВГА Резниченко: удары нанесены по объектам инфрастуктуры РИА «Новости»

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Вооруженные силы Росси прошедшей ночью ударили по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области. Обе цели оказались серьезно повреждены. Об этом в своем Telegram сообщил глава военной администрации региона Валентин Резниченко.

«Удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры. Есть серьезные разрушения. Работают все службы», — написал он.

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По предварительным данным, никто не пострадал. Остальные районы ночью не обстреливались, в эту минуту все спокойно, добавил Резниченко.

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Мэр Кривого Рога Александр Вилкул предупредил в своем Telegram жителей города, что по всей стране в четверг могут произойти веерные отключения электроснабжения. Он попросил людей максимально экономить электроэнергию, зарядить телефоны, иметь дома запас воды.

Ранее 20 октября сообщалось, что воздушная тревога объявлена в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожья.