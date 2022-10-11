Власти Львовской области сообщили о 3 взрывах на объектах энергетики | 360°

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Власти Львовской области сообщили о 3 взрывах на объектах энергетики

Глава Львовской области Козицкий сообщил о 3 новых взрывах на объектах энергетики

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Три новых взрыва на двух объектах энергетической инфраструктуры в Львовской области прогремели днем 11 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель областной администрации Максим Козицкий.

«Сейчас известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала. Опасность сохраняется», — написал он.

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Максим Козицкий предупредил жителей региона о возможных перебоях с электроснабжением. Рабочие займутся восстановлением сетей после того, как стихнет воздушная тревога. Кроме того, в области регулярно пропадает мобильная связь. В таких случаях до экстренных служб можно дозвониться со стационарных телефонов.

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Удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области начались 10 октября. По информации Максима Козицкого, выпустили 15 ракет. Системы ПВО сбили семь, остальные попали в подстанции. Без электричества остались 1040 населенных пунктов. К утру вторника электроснабжение восстановили на территории всего региона.

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