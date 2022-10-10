Объекты энергетической инфраструктуры Львовской области попали под удары | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Объекты энергетической инфраструктуры Львовской области попали под удары Власти Львовской области объявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры РИА Новости

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Объекты энергетической инфраструктуры Львовской области повреждены. Жителям посоветовали оставаться в укрытиях, сообщил в своем Telegram-канале руководитель Львовской областной администрации Максим Козицкий.

«Официально зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации впоследствии», — написал он.

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Глава региона объявил, что по региону нанесли 15 ракетных ударов, часть из них отразила система ПВО. Он призвал жителей оставаться в укрытиях, не публиковать фото и видео.

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Руководитель администрации Львова Андрей Садовой уточнил в своем Telegram-канале, что один из взрывов зафиксировали на объекте критической инфраструктуры в его городе. Из-за отсутствия электричества приостановили работу местных ТЭЦ, поэтому дома остались без горячей воды. На нескольких насосных станциях подключили резервные генераторы.

Часть города осталась без света, треть светофоров вышли из строя. Школы перешли на дистанционный формат работы. Уроки начнутся через час после того, как стихнет воздушная тревога. Кроме того, во Львове произошли временные перебои со связью.

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